Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон

Так, в перечень “зеленой” зоны входят, в частности Россия, Мальдивы, Бразилия, Беларусь, Египет, Украина, Германия, Япония.

В “красном” списке оказалось частности: Бельгия, Франция, Великобритания, США, Италия, Польша, Болгария.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для путешествий украинских граждан в условиях пандемии сейчас открыты 59 стран.