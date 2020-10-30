Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Украина обновила список стран “красной” и “зеленой” зон по распространению COVID-19, к первому, в частности, попала Италия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава.
Так, в перечень “зеленой” зоны входят, в частности Россия, Мальдивы, Бразилия, Беларусь, Египет, Украина, Германия, Япония.
В “красном” списке оказалось частности: Бельгия, Франция, Великобритания, США, Италия, Польша, Болгария.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для путешествий украинских граждан в условиях пандемии сейчас открыты 59 стран.