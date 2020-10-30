Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Україна оновила список країн “червоної” та “зеленої” зон за поширенням COVID-19, до першого, зокрема, потрапила Італія. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ.
Так, до переліку “зеленої” зони входять, зокрема: Росія, Мальдіви, Бразилія, Білорусь, Єгипет, Україна,Німеччина, Японія.
У “червоному” списку опинилося зокрема: Бельгія, Франція, Велика Британія, США, Італія, Польща, Болгарія.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для подорожей українських громадян в умовах пандемії наразі відкрито 59 країн.