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6 марта, 19:19 • 126166 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136434 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина получила первую медаль ЧМ по гребле

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Первую медаль для сборной Украины на чемпионате мира по гребле на каноэ и байдарках завоевала Анастасия Четверикова, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.

Четверикова стала бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 500 м в каноэ-одиночке с результатом 2:03,83 мин, который является рекордным для украинских гребцов.

Золотая награда досталась белоруске Алене Наздровий - 2:00,73 мин, а "серебро" у россиянки Ксении Курач - 2:01,64 мин.

Отметим, что другие наши спортсмены в третий день чемпионата мира приняли участие еще в трех решающих заездах. В первом финале дня - среди байдарок-двоек на дистанции 200 м - чемпионки II Европейских игр Мария Повх и Людмила Кухлиновская стали пятыми показав результат 37,11 с, улучшив свой результат в предыдущем заезде ровно на одну секунду.

На дистанции 500 м Олег Кухарик не вмешался в борьбу за медали. На половине дистанции он отставал на 2 секунды от лидера, но вторая часть ему тоже не удалась. В итоге восьмое место.

Как сообщал УНН, украинцы получили несколько медалей на ЧМ по гребле среди паралимпийцев.

Украинские Национальные Новости

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