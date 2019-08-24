Украина получила первую медаль ЧМ по гребле
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Первую медаль для сборной Украины на чемпионате мира по гребле на каноэ и байдарках завоевала Анастасия Четверикова, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.
Четверикова стала бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 500 м в каноэ-одиночке с результатом 2:03,83 мин, который является рекордным для украинских гребцов.
Золотая награда досталась белоруске Алене Наздровий - 2:00,73 мин, а "серебро" у россиянки Ксении Курач - 2:01,64 мин.
Отметим, что другие наши спортсмены в третий день чемпионата мира приняли участие еще в трех решающих заездах. В первом финале дня - среди байдарок-двоек на дистанции 200 м - чемпионки II Европейских игр Мария Повх и Людмила Кухлиновская стали пятыми показав результат 37,11 с, улучшив свой результат в предыдущем заезде ровно на одну секунду.
На дистанции 500 м Олег Кухарик не вмешался в борьбу за медали. На половине дистанции он отставал на 2 секунды от лидера, но вторая часть ему тоже не удалась. В итоге восьмое место.
Как сообщал УНН, украинцы получили несколько медалей на ЧМ по гребле среди паралимпийцев.