Українські параканоїсти вибороли перші медалі на ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українські параканоїсти відкрили рахунок медалям на чемпіонаті світу в Сегеді (Угорщина). Про це інформує Федерація каное України, передає УНН.
В перший день змагань дебютант чемпіонату Микола Федоренко став переможцем в класі VL1 (полінезійське каное з аутригером), а Наталія Лагутенко (Рівненська) завоювала бронзову медаль в класі VL3.
Крім того, сьогодні у фінал чемпіонату вийшли Сергій Ємельянов (Волинська) – в класі KL3 та Микола Синюк (Рівненська) – в класі KL2. В цих видах визначатимуться володарі паралімпійських ліцензій (фінали – 24 серпня).
Зауважимо, що на минулорічному чемпіонаті світу Сергій Ємельянов (KL3) та Марина Мажула (KL1) завоювали золоті медалі, Микола Синюк став бронзовим призером в класі KL2, Наталія Лагутенко – срібною призеркою в класі VL3.