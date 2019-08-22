Украинские параканоисты завоевали первые медали на ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинские параканоисты открыли счет медалям на чемпионате мира в Сегеде (Венгрия). Об этом сообщает Федерация каноэ Украины, передает УНН.
В первый день соревнований дебютант чемпионата Николай Федоренко стал победителем в классе VL1 (полинезийское каноэ с аутригером), а Наталья Лагутенко (Ровенская) завоевала бронзовую медаль в классе VL3.
Кроме того, сегодня в финал чемпионата вышли Сергей Емельянов (Волынская) - в классе KL3 и Николай Синюк (Ровенская) - в классе KL2. В этих видах будут определяться обладатели паралимпийских лицензий (финалы - 24 августа).
Заметим, что на прошлогоднем чемпионате мира Сергей Емельянов (KL3) и Марина Мажула (KL1) завоевали золотые медали, Николай Синюк стал бронзовым призером в классе KL2, Наталья Лагутенко - серебряным призером в классе VL3.