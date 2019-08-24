Україна одержала першу медаль ЧС з веслування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Першу медаль для збірної України на чемпіонаті світу з веслування на каное і байдарках виборола Анастасія Четверікова, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію каное України.
Четверікова стала бронзовою призеркою чемпіонату світу на дистанції 500 м в каное-одиночці з результатом 2:03,83 хв, який є рекордним для українських веслувальників.
Золота нагорода дісталася білорусці Олені Наздровій – 2:00,73 хв, а "срібло" у росіянки Ксенії Курач – 2:01,64 хв.
Відзначимо, що інші наші спортсмени в третій день чемпіонату світу взяли участь ще в трьох вирішальних заїздах. В першому фіналі дня – серед байдарок-двійок на дистанції 200 м – чемпіонки ІІ Європейських ігор Марія Повх та Людмила Кухліновська стали п’ятими показавши результат 37,11 с, покращивши свій результат в попередньому заїзді рівно на одну секунду.
На дистанції 500 м Олег Кухарик не втрутився в боротьбу за медалі. На половині дистанції він відставав на 2 секунди від лідера, але друга частина йому теж не вдалася. У підсумку 8-е місце.
Як повідомляв УНН, українці здобули кілька медалей на ЧС з веслування серед паралімпійців.