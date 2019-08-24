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Україна одержала першу медаль ЧС з веслування

Україна одержала першу медаль ЧС з веслування

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Першу медаль для збірної України на чемпіонаті світу з веслування на каное і байдарках виборола Анастасія Четверікова, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію каное України.

Четверікова стала бронзовою призеркою чемпіонату світу на дистанції 500 м в каное-одиночці з результатом 2:03,83 хв, який є рекордним для українських веслувальників.

Золота нагорода дісталася білорусці Олені Наздровій – 2:00,73 хв, а "срібло" у росіянки Ксенії Курач – 2:01,64 хв.

Відзначимо, що інші наші спортсмени в третій день чемпіонату світу взяли участь ще в трьох вирішальних заїздах. В першому фіналі дня – серед байдарок-двійок на дистанції 200 м – чемпіонки ІІ Європейських ігор Марія Повх та Людмила Кухліновська стали п’ятими показавши результат 37,11 с, покращивши свій результат в попередньому заїзді рівно на одну секунду.

На дистанції 500 м Олег Кухарик не втрутився в боротьбу за медалі. На половині дистанції він відставав на 2 секунди від лідера, але друга частина йому теж не вдалася. У підсумку 8-е місце.

Як повідомляв УНН, українці здобули кілька медалей на ЧС з веслування серед паралімпійців.

Українські Національні Новини

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