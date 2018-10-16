Украина ожидает от ОБСЕ более жесткой позиции в отношении незаконно задержанных в Донецке подростков

"Ключевая тема гуманитарной группы, где сегодня работали представители СБУ и МинТОТ - освобождение заложников. Здесь нет никакого прогресса. Москва не признает своих россиян в украинских тюрьмах. ОРДЛО занимает деструктивную позицию", - написала нардеп.



Украинская сторона также напомнила координатору ОБСЕ Тони Фришу, что его не допустили ко всем заключенным в ОРЛДО, которых пытают, отметила Геращенко.



"В очередной раз подняли вопрос подростков, незаконно задержанных бандитами в оккупированном Донецке еще в сентябре 2016 года. Представители ОРДЛО обещали ОБСЕ отпустить детей ... до декабря 2016 года вместо того, сейчас приговорили их к тюремным срокам .... за шпионаж. Ожидаем от ОБСЕ жесткой позиции в отношении детей и подростков", - подчеркнула она.

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Как сообщал УНН, Украина попросила ОБСЕ подготовить заявление о нелегитимности любых выборов в ОРДЛО.