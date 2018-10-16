Україна очікує від ОБСЄ жорсткішої позиції щодо незаконно затриманих в Донецьку підлітків

"Ключова тема гуманітарної групи, де сьогодні працювали представники СБУ і МінТОТ - звільнення заручників. Тут немає жодного прогресу. Москва не визнає своїх росіян в українських тюрмах. ОРДЛО займає деструктивну позицію", - написала нардеп.



Українська сторона також нагадала координатору ОБСЄ Тоні Фрішу, що його не допустили до всіх ув‘язнених в ОРДЛО, яких катують, зазначила Геращенко.



"Вчергове підняли питання підлітків, незаконно затриманих бандитами в окупованому Донецьку ще в вересні 2016 року. Представники ОРДЛО обіцяли ОБСЄ відпустити дітей ...до грудня 2016, натомість, зараз засудили їх до тюремних термінів .... за шпигунство. Очікуємо від ОБСЄ жорсткішої позиції щодо дітей і підлітків", - підкреслила вона.

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Як повідомляв УНН, Україна попросила ОБСЄ підготувати заяву про нелегітимність будь-яких виборів в ОРДЛО.