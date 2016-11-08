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15 марта, 19:03 • 113414 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161430 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134868 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127589 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111256 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104689 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100913 просмотра

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Украина ожидает решения о "безвизе" от Европарламента в ноябре - П.Порошенко

Украина ожидает решения о "безвизе" от Европарламента в ноябре - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 8473 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что Украина выполнила все критерии плана действий по либерализации визового режима и ожидает принятия решения Европарламентом в ноябре. Об этом Глава государства заявил во время брифинга по итогам встречи с президентом Словении Борутом Пахором, передает УНН.

"Украинская сторона полностью выполнила все 144 критерия плана действий по либерализации визового режима и Украина ожидает уже в ноябре принятия решения Европейским парламентом об одобрении предоставления Украине безвизового режима", - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, президент Словении Б.Пахор заявил, что поддерживает членство Украины в Европейском Союзе.

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