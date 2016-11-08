Украина ожидает решения о "безвизе" от Европарламента в ноябре - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что Украина выполнила все критерии плана действий по либерализации визового режима и ожидает принятия решения Европарламентом в ноябре. Об этом Глава государства заявил во время брифинга по итогам встречи с президентом Словении Борутом Пахором, передает УНН.
"Украинская сторона полностью выполнила все 144 критерия плана действий по либерализации визового режима и Украина ожидает уже в ноябре принятия решения Европейским парламентом об одобрении предоставления Украине безвизового режима", - сказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, президент Словении Б.Пахор заявил, что поддерживает членство Украины в Европейском Союзе.