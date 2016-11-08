Украина ожидает решения о "безвизе" от Европарламента в ноябре - П.Порошенко

"Украинская сторона полностью выполнила все 144 критерия плана действий по либерализации визового режима и Украина ожидает уже в ноябре принятия решения Европейским парламентом об одобрении предоставления Украине безвизового режима", - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, президент Словении Б.Пахор заявил, что поддерживает членство Украины в Европейском Союзе.