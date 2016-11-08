Україна очікує рішення про "безвіз" від Європарламенту у листопаді – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підтвердив, що Україна виконала усі критерії плану дій щодо лібералізації візового режиму і очікує на прийняття відповідного рішення Європарламентом у листопаді. Про це Глава держави заявив під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Словенії Борутом Пахором, передає УНН.
“Українська сторона повністю виконала всі 144 критерії плану дій щодо лібералізації візового режиму і Україна очікує вже в листопаді прийняття рішення Європейським парламентом щодо схвалення надання Україні безвізового режиму”, — сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, президент Словенії Борут Пахор заявив, що підтримує членство України в Європейському Союзі.