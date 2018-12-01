Украина обсудила с Польшей деблокаду Керченского пролива
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, во время которой стороны скоординировали шаги для использования Совбеза ООН, Совета министров ОБСЕ, Совета ЕС для восстановления свободы судоходства в районе Керченского пролива и Азовского моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.
"Стороны скоординировали шаги с целью использования авторитетных международных площадок (Совета Безопасности ООН, Совета министров ОБСЕ, Совета ЕС) для немедленного восстановления свободы судоходства в Азово-Керченской акватории и деэскалации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.
Глава Украинского государства поблагодарил польскую сторону за активную поддержку Украины в контексте акта вооруженной агрессии Российской Федерации в Керченском проливе. Была подчеркнута важность немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и возвращения трех украинских судов.
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Глава польского МИД передал также от всех стран-членов ЕС слова солидарности и поддержки Украины в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.
Стороны обменялись мнениями по важным вопросам двусторонних отношений и международной повестки дня. Речь шла о дальнейшем поддержании интенсивного политического диалога на высшем уровне, расширении сотрудничества в сферах торговли и экономики, обороны, энергетической безопасности и пограничного сотрудничества. Отдельное внимание было уделено взаимодействию двух стран на евроинтеграционном и евроатлантическом направлениях, а также в рамках международных организаций.
Напомним, агрессию РФ против Украины подробно обсудят в ЕС на следующей неделе.