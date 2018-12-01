Україна обговорила з Польщею деблокаду Керченської протоки

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем, під час якої сторони скоординували кроки для використання Радбезу ООН, Ради міністрів ОБСЄ, Ради ЄС для відновлення свободи судноплавства у районі Керченської протоки і Азовського моря. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.