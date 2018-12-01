Україна обговорила з Польщею деблокаду Керченської протоки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Польщі Яцеком Чапутовичем, під час якої сторони скоординували кроки для використання Радбезу ООН, Ради міністрів ОБСЄ, Ради ЄС для відновлення свободи судноплавства у районі Керченської протоки і Азовського моря. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.
"Сторони скоординували кроки з метою використання авторитетних міжнародних майданчиків (Ради Безпеки ООН, Ради міністрів ОБСЄ, Ради ЄС) для негайного відновлення свободи судноплавства в Азово-Керченській акваторії та деескалації ситуації в регіоні", - йдеться у повідомленні.
Глава Української держави подякував польській стороні за активну підтримку України в контексті акту збройної агресії Російської Федерації у Керченській протоці. Було наголошено на важливості негайного та безумовного звільнення українських моряків та повернення трьох українських суден.
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Глава польського МЗС передав також від всіх країн-членів ЄС слова солідарності і підтримки Україні в її боротьбі за відновлення суверенітету та територіальної цілісності.
Сторони обмінялися думками з важливих питань двосторонніх відносин та міжнародного порядку денного. Йшлося про подальше підтримання інтенсивного політичного діалогу на найвищому рівні, розширення співпраці у сферах торгівлі та економіки, оборони, енергетичної безпеки та прикордонного співробітництва. Окрему увагу було приділено взаємодії двох країн на євроінтеграційному та євроатлантичному напрямах, а також у рамках міжнародних організацій.
Нагадаємо, агресію РФ проти України детально обговорять в ЄС на наступному тижні.