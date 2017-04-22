Украина неудачно стартовала в матче плей-офф Кубка Федерации по теннису

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36542 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101129 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153879 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115391 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115908 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112201 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104049 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106993 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103501 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152962 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украина неудачно стартовала в матче плей-офф Кубка Федерации по теннису

Украина неудачно стартовала в матче плей-офф Кубка Федерации по теннису

Киев  •  УНН

 • 12531 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. После первого дня соревнований матча плей-офф Кубка Федерации между командами Германии и Украины наша сборная оказалась в нелегком положении. Хозяйки кортов - немки - повели с матче со счетом 2:0, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Во втором поединке дня первая ракетка мира Ангелик Кербер обыграла вторую ракетку Украины Лесю Цуренко со счетом: 6:1 6:4.

Теперь, чтобы получить общую победу в матче, сборной Украины необходимо выиграть все три завтрашние встречи.

В воскресенье первыми на корт выйдут Элина Свитолина и Ангелик Кербер.

Напомним, А.Долгополов после перерыва заявился на турнир в Мадриде.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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