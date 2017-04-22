Украина неудачно стартовала в матче плей-офф Кубка Федерации по теннису

Во втором поединке дня первая ракетка мира Ангелик Кербер обыграла вторую ракетку Украины Лесю Цуренко со счетом: 6:1 6:4.

Теперь, чтобы получить общую победу в матче, сборной Украины необходимо выиграть все три завтрашние встречи.

В воскресенье первыми на корт выйдут Элина Свитолина и Ангелик Кербер.

Напомним, А.Долгополов после перерыва заявился на турнир в Мадриде.