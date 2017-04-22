Украина неудачно стартовала в матче плей-офф Кубка Федерации по теннису
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. После первого дня соревнований матча плей-офф Кубка Федерации между командами Германии и Украины наша сборная оказалась в нелегком положении. Хозяйки кортов - немки - повели с матче со счетом 2:0, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Во втором поединке дня первая ракетка мира Ангелик Кербер обыграла вторую ракетку Украины Лесю Цуренко со счетом: 6:1 6:4.
Теперь, чтобы получить общую победу в матче, сборной Украины необходимо выиграть все три завтрашние встречи.
В воскресенье первыми на корт выйдут Элина Свитолина и Ангелик Кербер.
Напомним, А.Долгополов после перерыва заявился на турнир в Мадриде.