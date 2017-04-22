Україна невдало стартувала у матчі плей-офф Кубка Федерації з тенісу

У другому поєдинку дня перша ракетка світу Ангелік Кербер обіграла другу ракетку України Лесю Цуренко з рахунком: 6:1 6:4.

Тепер, щоб здобути загальну перемогу в матчі збірній України необхідно виграти всі три завтрашні зустрічі.

У неділю першими на корт вийдуть Еліна Світоліна і Ангелік Кербер.

Нагадаємо, О.Долгополов після перерви заявився на турнір в Мадриді.