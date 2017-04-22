Україна невдало стартувала у матчі плей-офф Кубка Федерації з тенісу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Після першого дня змагань матчу плей-офф Кубка Федерації між командами Німеччини та України наша збірна виявилася в нелегкому становищі. Господині кортів - німкені - повели з матчі з рахунком 2:0, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У другому поєдинку дня перша ракетка світу Ангелік Кербер обіграла другу ракетку України Лесю Цуренко з рахунком: 6:1 6:4.
Тепер, щоб здобути загальну перемогу в матчі збірній України необхідно виграти всі три завтрашні зустрічі.
У неділю першими на корт вийдуть Еліна Світоліна і Ангелік Кербер.
Нагадаємо, О.Долгополов після перерви заявився на турнір в Мадриді.