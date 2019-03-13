Украина не попала в топ-3 постсоветских стран по количеству женщин-министров

"Среди стран постсоветского пространства по количеству женщин-министров лидируют Латвия, Молдова и Эстония, где женщины составляют более трети кабинетов. В Грузии этот показатель - 27%. В Украине в женских руках находится 20% министерских портфелей", - указали в ООН, добавив, что примерно на этом же уровне в общем списке расположились Великобритания и США.

В других странах постсоветского региона, в том числе в России, женщины возглавляют менее 15% министерств. Среди замыкающих этот, как и мировой, список - Азербайджан и Литва: все 22 и 13 министерских должностей, соответственно, в этих государствах занимают исключительно мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всемирный банк оценил уровень гендерного равенства в Украине

Несмотря на некоторые положительные сдвиги, подавляющее большинство руководителей в правительствах по-прежнему составляют мужчины, указали в ООН.

При этом отмечается, что среди глав министерств обороны теперь на 30% больше женщин, чем годом ранее; на 53% их больше среди руководителей министерств финансов; а среди глав внешнеполитических ведомств количество женщин увеличилось на 13,6%.

В то же время указано, что количество женщин-министров в мировом масштабе достигло абсолютного рекорда: каждый пятый министерский портфель теперь в женских руках - это на 2,4% выше, чем в 2017 году. Растет, правда, более скромными темпами, и количество женщин-депутатов. Сегодня их на процент больше, чем годом ранее - 24,3%. В целом постсоветские страны не попали в списки лидеров по этим показателям.

По имеющимся данным, выросло - правда, всего на полпроцента - и количество женщин-спикеров парламентов. А вот среди первых лиц государств женщин стало меньше: этот показатель снизился с 7,2% в 2017 году до 6,6% в 2018-м.

Напомним, по данным исследования, парламенты стран мира уже на 24% состоят из женщин.