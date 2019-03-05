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Світовий банк оцінив рівень гендерної рівності в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Незважаючи на досягнутий прогрес, жінки в багатьох країнах світу як і раніше стикаються з дискримінаційними законами і правилами на кожному етапі свого трудового життя. Проблеми є і в України - такі, як, скажімо, з працевлаштуванням і рівним рівнем зарплат. Про це свідчить новий звіт Світового банку "Жінки, бізнес і право 2019", в якому представлений індекс гендерної дискримінації у 187 країнах за останні десять років, передає УНН.

Щоб по-новому поглянути на те, як правова дискримінація за ознакою статі впливає на вибір зайнятості та підприємництва серед жінок, у цьому дослідженні розглядаються дані про жінок, бізнес та законодавство за десять років за допомогою індексу, структурованого навколо економічних рішень, прийнятих жінками на різних етапах їх роботи і життя.

Так, як видно зі звіту, шість країн: Бельгія, Данія, Франція, Латвія, Люксембург і Швеція - отримали 100 балів за індексом, що означає, що країни надають жінкам і чоловікам рівні юридичні права в вимірюваних областях. Десять років тому жодна з цих економік не набрала 100 балів, що свідчить про те, що всі вони реформувалися за останні десять років.

Так, Україна отримала 78,75 балів, що є відносно непоганим балом. Такий же бал мають Азербайджан, Білорусь і Замбія. Варто відзначити показники двох найближчих сусідів України: Польща набрала 93,75 балів, Російська Федерація - 73,13.

Індекс використовує вісім показників, які структуровані навколо взаємодії жінок з законом у міру того, як вони починають, прогресують і закінчують свою кар'єру.

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У дослідженні використовували вісім індикаторів: "Відвідування місць", "Початок роботи", "Оплата праці", "Вступ до шлюбу", "Діти", "Бізнес", "Управління активами" і "Отримання пенсії".

У першій категорії були розглянуті такі питання, як рівні права для жінок вибирати місце проживання, а також право жінки покидати будинок, отримати паспорт і виїжджати за межі країни проживання. У ній Україна набрала 100 балів.

У категорії "Початок роботи" підняли теми рівних прав на отримання роботи жінками і чоловіками, а також законодавства країни щодо недискримінації за ознакою статі на робочому місці, сексуальних домагань на роботі, а також кримінального покарання за нього. У України також 100 зі 100.

В "Оплаті праці" розглянули відповідність зарплат чоловіків і жінок у різних країнах, можливість найму жінок для роботи в нічні години, а також на роботах, які вважаються небезпечними, важкими або морально неприйнятними. Це, згідно з доповіддю, найболючіша тема для України, оцінена в 0 балів.

Теми індикатора "Вступ до шлюбу" стосувалися обов'язки заміжньої жінки за законом підкорятися чоловікові, можливості для жінки бути "главою сім'ї", законодавства в країні щодо насильства в сім'ї, а також можливість для жінок на рівні з чоловіками подавати на розлучення і вступати в повторний шлюб . У України знову 100 балів.

Індикатор "Діти" розглядає право на оплачувану відпустку тривалістю не менше 14 тижнів, виплати у повній мірі допомоги по вагітності, можливість оплачуваної відпустки для батьків. Також одним з показників є той факт, чи заборонено в країні звільняти вагітних. Україна отримала від Світового банку 80 балів.

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У категорії "Бізнес" піднімається питання про те, чи забороняє закон країни дискримінацію з боку кредиторів за ознакою статі, чи може жінка так само, як і чоловік законно підписати контракт, чи може вона легально зареєструвати бізнес і відкрити банківський рахунок так само, як і чоловік. Знову в України оцінка в 100 балів.

В "Управліннях активами" дослідники вивчили питання про те, чи мають чоловіки і жінки в країні рівні права власності на нерухомість, чи мають сини і дочки рівні права спадщини на майно батьків, чи є рівні права спадкування у вдівців і вдів. Також зіставили рівні адміністративні повноваження щодо активів під час шлюбу. У Світовому банку Україні у цій категорії також дали 100 балів.

У категорії "Отримання пенсії" автори розглянули, чи рівні віки, у яких чоловіки і жінки в країні можуть виходити на пенсію з повними або частковими пенсійними виплатами, а також чи однаковий вік виходу на пенсію для чоловіків і жінок. Тут Україні присудили 50 балів.

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Так, відзначають автори доповіді, середній глобальний бал становить 74,71, що вказує на те, що в середньому в одній чверті обстежених областей спостерігається гендерна нерівність.

Економіки на Близькому Сході і в Північній Африці мають найнижчий середній світовий бал - 47,37, що означає, що середня економіка на Близькому Сході і в Північній Африці нерівномірна як мінімум в половині виміряних областей.

При класифікації за рівнем доходів країни з високим рівнем доходу отримують найвищі оцінки з середнім балом 82,86. Країни з доходом вище середнього мають середній бал 75,93. Економіки з доходами нижче середнього і з низьким рівнем доходу мають дуже схожі середні показники 68,74 і 67,56 відповідно.

Раніше УНН повідомляв, що Україна опинилася на 65-му місці з 149 у світовому рейтингу за дотриманням гендерної рівності.

Нагадаємо, Україна потрапила в рейтинг країн з швидким скороченням робочої сили.

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