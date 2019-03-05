Всемирный банк оценил уровень гендерного равенства в Украине

Чтобы по-новому взглянуть на то, как правовая дискриминация по признаку пола влияет на выбор занятости и предпринимательства среди женщин, в этом исследовании рассматриваются данные о женщинах, бизнесе и законодательстве за десять лет с помощью индекса, структурированного вокруг экономических решений, принимаемых женщинами на разных этапах их работы и жизни.

Так, судя по отчету, шесть стран: Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция - получили 100 баллов по индексу, что означает, что страны предоставляют женщинам и мужчинам равные юридические права в измеряемых областях. Десять лет назад ни одна из этих экономик не набрала 100 баллов, что свидетельствует о том, что все они реформировались за последние десять лет.

Так, Украина получила 78,75 баллов, что является относительно неплохим баллом. Такой же балл имеют Азербайджан, Беларусь и Замбия. Стоит отметить показатели двух ближайших соседей Украины: Польша набрала 93,75 баллов, Российская Федерация - 73,13.

Индекс использует восемь показателей, которые структурированы вокруг взаимодействия женщин с законом по мере того, как они начинают, прогрессируют и заканчивают свою карьеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент подписал закон о гендерном равенстве на военной службе

В исследовании использовали восемь индикаторов: "Посещение мест", "Начало работы", "Оплата труда", "Вступление в брак", "Дети", "Бизнес", "Управление активами" и "Получение пенсии".

В первой категории были рассмотрены такие вопросы, как равные права для женщин выбирать место жительства, а также право женщины покидать дом, получить паспорт и выезжать за пределы страны проживания. В ней Украина набрала 100 баллов.

В категории "Начало работы" подняли темы равных прав на получение работы женщинами и мужчинами, а также законодательства страны относительно недискриминации по признаку пола на рабочем месте, сексуальных домогательств на работе, а также уголовного наказания за него. У Украины также 100 из 100.

В "Оплате труда" рассмотрели соответствие зарплат мужчин и женщин в разных странах, возможность найма женщин для работы в ночные часы, а также на работах, которые считаются опасными, трудными или морально неприемлемыми. Это, согласно докладу, самая болезненная тема для Украины, оцененная в 0 баллов.

Темы индикатора "Вступление в брак" касались обязанности замужней женщины по закону подчиняться мужу, возможности для женщины быть "главой семьи", законодательства в стране относительно насилия в семье, а также возможность для женщин на равнее с мужчинами подавать на развод и вступать в повторный брак. У Украины снова 100 баллов.

Индикатор "Дети" рассматривает право на оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 14 недель, выплаты в полной мере пособий по беременности, возможность оплачиваемого отпуска для отцов. Также одним из показателей является тот факт, запрещено ли в стране увольнять беременных. Украина получила от Всемирного банка 80 баллов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз принял 10-дневный отпуск по отцовству

В категории "Бизнес" поднимается вопрос о том, запрещает ли закон страны дискриминацию со стороны кредиторов по признаку пола, может ли женщина так же, как и мужчина законно подписать контракт, может ли она легально зарегистрировать бизнес и открыть банковский счет так же, как и мужчина. Снова у Украины оценка в 100 баллов.

В "Управлениях активами" исследователи изучили вопросы о том, имеют ли мужчины и женщины в стране равные права собственности на недвижимость, имеют ли сыновья и дочери равные права наследства на имущество родителей, есть ли равные права наследования у вдовцов и вдов. Также сопоставили равные административные полномочия в отношении активов во время брака. Во Всемирном банке Украине в этой категории также дали 100 баллов.

В категории "Получение пенсии" авторы рассмотрели, равны ли возрасты, в которых мужчины и женщины в стране могут выходить на пенсию с полными или частичными пенсионными выплатами, а также одинаковый ли возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин. Тут Украине присудили 50 баллов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гендерный аудит проведут в МИД Украины в 2019 году

Так, отмечают авторы доклада, средний глобальный балл составляет 74,71, что указывает на то, что в среднем в одной четверти обследованных областей наблюдается гендерное неравенство.

Экономики на Ближнем Востоке и в Северной Африке имеют самый низкий средний мировой балл - 47,37, что означает, что средняя экономика на Ближнем Востоке и в Северной Африке неравномерна как минимум в половине измеренных областей.

При классификации по уровню доходов страны с высоким уровнем дохода получают наивысшие оценки со средним баллом 82,86. Страны с доходом выше среднего имеют средний балл 75,93. Экономики с доходами ниже среднего и с низким уровнем дохода имеют очень похожие средние показатели 68,74 и 67,56 соответственно.

Ранее УНН сообщал, что Украина оказалась на 65-м месте из 149 в мировом рейтинге за соблюдением гендерного равенства.

Напомним, Украина попала в рейтинг стран с быстрым сокращением рабочей силы.