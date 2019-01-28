Евросоюз принял 10-дневный отпуск по отцовству
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Европейском союзе приняли 10-дневный отпуск по отцовству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Сообщается, что отпуск для отца будет оплачиваться так же, как декрет - в связи с беременностью, родами и уходом за ребенком.
В частности отмечается, что для некоторых стран такое решение является значительным шагом по обеспечению гендерного равенства.
Вместе с тем не все парламенты его одобрили, поэтому в апреле 2018 года Еврокомиссия в директивном порядке распорядилась о минимальном отпуске для отца-мужчины.
Как сообщал УНН, по словам вице-премьер-министра Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе празднование Дня отца поможет обществу достойно оценить решение тех мужчин, которые пользуются отпуском по уходу за ребенком, разделяя ответственность с женщинами.