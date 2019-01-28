Євросоюз ухвалив 10-денну відпустку за батьківством
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Європейському союзі ухвалили 10-денну відпустку за батьківством. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Повідомляється, що відпустка для батька буде оплачуватись так само, як декрет - у зв'язку з вагітністю, пологами та доглядом за немовлям.
Зокрема зазначається, що для деяких країн таке рішення є значним кроком щодо забезпечення гендерної рівності.
Водночас не всі парламенти його схвалили, відтак у квітні 2018 року Єврокомісія в директивному порядку розпорядилася про мінімальну відпустку для батька-чоловіка.
Як повідомляв УНН, за словами віце-прем’єр-міністра України Іванни Климпуш-Цинцадзе, відзначення Дня батька допоможе суспільству гідно оцінити рішення тих чоловіків, які користуються відпусткою з догляду за дитиною, розділяючи відповідальність з жінками.