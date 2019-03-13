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Україна не потрапила у топ-3 пострадянських країн за кількістю жінок-міністрів

Україна не потрапила у топ-3 пострадянських країн за кількістю жінок-міністрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна не потрапила до трійки лідерів серед країн пострадянського простору за кількістю жінок-міністрів, де верхні позиції утримують Латвія, Молдова та Естонія. У жіночих руках в Україні 20% міністерських портфелів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ООН.

"Серед країн пострадянського простору за кількістю жінок-міністрів лідирують Латвія, Молдова і Естонія, де жінки становлять більше третини кабінетів. У Грузії цей показник - 27%. В Україні в жіночих руках перебуває 20% міністерських портфелів", - вказали в ООН, додавши, що приблизно на цьому ж рівні у загальному списку розташувалися Велика Британія і США.

В інших країнах пострадянського регіону, у тому числі в Росії, жінки очолюють менше 15% міністерств. Серед замикаючих цей, та й світовий, список - Азербайджан і Литва: всі 22 і 13 міністерських посад, відповідно, у цих державах займають виключно чоловіки.

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Попри деякі позитивні зрушення, переважну більшість керівників в урядах як і раніше становлять чоловіки, вказали в ООН.

При цьому зазначається, що серед глав міністерств оборони тепер на 30% більше жінок, ніж роком раніше; на 53% їх більше серед керівників міністерств фінансів; а серед глав зовнішньополітичних відомств кількість жінок збільшилася на 13,6%.

Водночас вказано, що кількість жінок-міністрів у світовому масштабі досягла абсолютного рекорду: кожен п'ятий міністерський портфель тепер у жіночих руках - це на 2,4% вище, ніж у 2017 році. Зростає, правда, більш скромними темпами, і кількість жінок-депутатів. Сьогодні їх на відсоток більше, ніж роком раніше - 24,3%. Загалом пострадянські країни не потрапили в списки лідерів за цими показниками.

За наявними даними, зросла - правда, всього на піввідсотка, - і кількість жінок-спікерів парламентів. А ось серед перших осіб держав жінок стало менше: цей показник знизився з 7,2% у 2017 році до 6,6% в 2018-му.

Нагадаємо, за даними дослідження, парламенти країн світу вже на 24% складаються з жінок.

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