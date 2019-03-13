Україна не потрапила у топ-3 пострадянських країн за кількістю жінок-міністрів

КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна не потрапила до трійки лідерів серед країн пострадянського простору за кількістю жінок-міністрів, де верхні позиції утримують Латвія, Молдова та Естонія. У жіночих руках в Україні 20% міністерських портфелів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ООН.