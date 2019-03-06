Дослідження: парламенти країн світу вже на 24% складаються з жінок

КИЇВ. 6 березня. УНН. Міжнародний парламентський союз (МПС) заявив, що 24,3% всіх законодавців, які працюють в національних парламентах по всьому світу, складають жінки, після того як в 2018 році був досягнутий більший прогрес в досягненні гендерної рівності. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.