Дослідження: парламенти країн світу вже на 24% складаються з жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Міжнародний парламентський союз (МПС) заявив, що 24,3% всіх законодавців, які працюють в національних парламентах по всьому світу, складають жінки, після того як в 2018 році був досягнутий більший прогрес в досягненні гендерної рівності. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
МПС, який був заснований в 1889 році і є однією з найстаріших міжнародних організацій в світі, протягом десятиліть відстежував кількість жінок, обраних в національні законодавчі органи.
У 1995 році тільки 11,3% парламентаріїв світу становили жінки, і ця цифра зросла на 18,3% в 2008 році і досягла 24,3% в минулому році, згідно з даними в останньому звіті МПС.
Проте, зростання в 2018 році в порівнянні з показниками 2017 року склало всього 1%.
Останній звіт МПС включав дані з 50 країн, які провели вибори в минулому році.
Обидві Америки і Європа продовжують лідирувати в представництві жінок у парламенті, а Близький Схід і Північна Африка відстають найбільше.
Нагадаємо, незважаючи на досягнутий прогрес, жінки в багатьох країнах світу як і раніше стикаються з дискримінаційними законами і правилами на кожному етапі свого трудового життя. Проблеми є і в України - такі, як, скажімо, з працевлаштуванням і рівним рівнем зарплат. Про це свідчить новий звіт Світового банку "Жінки, бізнес і право 2019", в якому представлений індекс гендерної дискримінації у 187 країнах за останні десять років.