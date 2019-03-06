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Исследование: парламенты стран мира уже на 24% состоят из женщин

Исследование: парламенты стран мира уже на 24% состоят из женщин

Киев  •  УНН

 • 19042 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Международный парламентский союз (МПС) заявил, что 24,3% всех законодателей, работающих в национальных парламентах по всему миру, составляют женщины, после того как в 2018 году был достигнут более значительный прогресс в достижении гендерного равенства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

МПС, который был основан в 1889 году и является одной из старейших международных организаций в мире, на протяжении десятилетий отслеживал число женщин, избранных в национальные законодательные органы.

В 1995 году только 11,3% парламентариев мира составляли женщины, и эта цифра выросла на 18,3% в 2008 году и достигла 24,3% в прошлом году, согласно данным в последнем отчете МПС.

Тем не менее, рост в 2018 году по сравнению с показателями 2017 года составил всего 1%.

Последний отчет МПС включал данные из 50 стран, которые провели выборы в прошлом году.

Обе Америки и Европа продолжают лидировать в представительстве женщин в парламенте, а Ближний Восток и Северная Африка отстают больше всего.

Напомним, несмотря на достигнутый прогресс, женщины во многих странах мира по-прежнему сталкиваются с дискриминационными законами и правилами на каждом этапе своей трудовой жизни. Проблемы есть и у Украины – такие, как, скажем, с трудоустройством и равным уровнем зарплат. Об этом свидетельствует новый отчет Всемирного банка "Женщины, бизнес и право 2019", в котором представлен индекс гендерной дискриминации в 187 странах за последние десять лет

Украинские Национальные Новости

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