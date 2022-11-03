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"Украина - наш дом, и покидать страну в трудные времена недопустимо" - Александр Усик и Parimatch обратились к миру с главной сцены Web Summit 2022

Киев • УНН

 • 238530 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Лиссабоне стартовал Web Summit 2022, крупнейшая технологическая конференция мира, передает УНН.

Со сцены Web Summit 2022 громко раздавался украинский язык. 

В приветственной речи первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к глобальному ІТ-коммьюнити с призывом создавать технологии, которые спасают жизнь и помогают восстанавливать страну уже сейчас. Тема борьбы за свободу и независимость Украины нашла продолжение во время дискуссии «Борцы за свободу: стратегия нокаутирующих ударов».

Впервые на главной сцене Web Summit непобедимый украинский чемпион по боксу Александр Усик и лидер рынка индустрии развлечений в Восточной Европе бренд Parimatch делились успешным опытом, как действовать в кризисные времена в спорте или в бизнесе.

“С 10 октября Украина подвергается ежедневным массовым обстрелам. Это привело к отключению жизненно необходимых ресурсов: света, воды, тепла. Но, несмотря на обстоятельства, украинский народ и есть тем светом, что сияет на весь мир. И я, как амбассадор United24, амбассадор ответственной игры Parimatch, украинский спортсмен, считаю необходимым рассказывать миру, что происходит в моей стране. Я остаюсь верен своим ценностям, я нахожу радость в моей семье, детях, чтобы продолжать борьбу: как на ринге, так и в важнейшей битве – за свободу страны. Все выходит в жизни, когда не останавливаешься и продолжаешь бороться”, – подчеркнул Александр Усик во время речи в Лиссабоне.

“Мы — участники истории, и мы уже адаптировались. Мы учимся и наш опыт развития во время турбулентности может оказаться полезным любому предпринимателю в любой стране. «Быть ​​украинцем» — это новая концепция для бизнеса, которая сосредоточена на преодолении проблем и возможности оставаться сильным, как бы это ни было трудно; быстрым – делать сейчас и до конца, ведь неизвестно, что случится дальше; объединяться, действовать и доверять. Ценности украинцев и жажда победы формируют единственный важный принцип доверия, в котором царит желто-синий дух свободы”, – заявила Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine, во время мастер-класса “Рост и развитие, несмотря на войну”.

Аудитория встретила одобрительными аплодисментами месседж украинского боксера и СЕО бренда с украинскими корнями: каждый украинец, будь то военный, волонтер, представитель бизнеса или спортсмен, делает свой весомый вклад в свободу страны и прилагает усилия для совместной победы над врагом.

В этом году Web Summit стал идеальной платформой для распространения информации об Украине. По предварительному расчету в 2022 году собралось 70 000 человек и компаний, 900 спикеров из 160 стран для переосмысления индустрии технологий. Глобальное место встречи для наиболее революционных и смелых технологических компаний мира, таких как Apple, Google, Amazon, OpenSea, Microsoft и другие.

Украинские Национальные Новости

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