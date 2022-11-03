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“Україна - наш дім, і залишати країну у важкі часи неприпустимо” - Олександр Усик та Parimatch звернулися до світу з головної сцени Web Summit 2022

“Україна - наш дім, і залишати країну у важкі часи неприпустимо” - Олександр Усик та Parimatch звернулися до світу з головної сцени Web Summit 2022

Київ • УНН

 • 238532 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Лісабоні стартував Web Summit 2022, найбільша технологічна конференція світу, передає УНН.

Зі сцени Web Summit 2022 гучно лунала українська мова. 

У вітальній промові перша леді України Олена Зеленська звернулася до глобального ІТ-коммʼюніті із закликом створювати технології, які рятують життя та допомагають відбудовувати країну вже зараз. Тема боротьби за свободу та незалежність України знайшла продовження під час дискусії «Борці за свободу: стратегія нокаутуючих ударів».

Вперше на головній сцені Web Summit непереможний український чемпіон з боксу Олександр Усик та лідер ринку індустрії розваг у Східній Європі бренд Parimatch ділилися успішним досвідом, як діяти у кризові часи будь-то у спорті, чи у бізнесі.

“З 10 жовтня Україна потерпає від щоденних масованих обстрілів. Це призвело до вимкнення життєво необхідних ресурсів: світла, води, тепла. Але, незважаючи на обставини, український народ і є світлом, що сяє на весь світ. І я, як амбасадор United24, амбасадор відповідальної гри Parimatch, український спортсмен, вважаю за потрібне розповідати світові, що відбувається в моїй країні. Я залишаюся вірним своїм цінностям, я знаходжу радість у моїй родині, дітях, аби продовжувати боротьбу: як на рінзі, так у найважливішій битві – за свободу країни. Все виходить в житті, коли не зупиняєшся та продовжуєш боротися”, – проголосив Олександр Усик під час промови у Лісабоні.

“Ми — учасники історії, та ми вже адаптувалися, вчимося і наш досвід розвитку в час турбулентності може стати корисним будь-якому підприємцю у будь-якій країні. «Бути українцем» — це нова концепція для бізнесу, яка зосереджена на подоланні проблем і можливості залишатися сильним, як би важко це не було; швидким – робити зараз і до кінця, адже невідомо, що трапиться далі; об’єднуватися, діяти та довіряти. Цінності українців та жага перемоги формують єдиний надважливий принцип довіри, в якому панує жовто-блакитний дух свободи”, – заявила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine, під час майстер класу “Зростання та розвиток попри війну”.

Аудиторія зустріла схвальними оплесками меседж українського боксера та СЕО бренда з українським корінням: кожен українець, будь-то військовий, волонтер, представник бізнесу або спортсмен, робить свій вагомий внесок у свободу країни та докладає зусиль задля спільної перемоги над ворогом.

Цього року Web Summit став ідеальною платформою для поширення інформації про Україну. За попереднім розрахунком у 2022 році зібралося 70 000 осіб та компаній, 900 спікерів зі 160 країн для переосмислення індустрії технологій. Глобальне місце зустрічі для найбільш революційних та сміливих технологічних компаній світу, таких як Apple, Google, Amazon, OpenSea, Microsoft та інші.

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