Украина направила подозрения российским генералам за нападение на моряков

"Мы расследуем инцидент, который произошел в Азовском море. Мы объявили 8 офицерам и генералам вооруженных сил Российской Федерации и направили и в Москву, и Крым подозрения. Мы делаем свою работу, подтверждающую событие, которое стало причиной и следствием", - рассказал Матиос.

Напомним, ГПУ сообщила о подозрении военным РФ, которые захватили украинских моряков.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.