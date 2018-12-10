Україна направила підозри російським генералам через напад на моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Україна направила підозри восьми офіцерам та генералам збройних сил Російської Федерації стосовно розв’язання та ведення агресивної війни за фактом нападу на українських моряків у Керченській протоці. Про це заявив заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв'ю, оприлюдненому на одному з YouTube-каналів, передає УНН.
"Ми розслідуємо інцидент, який стався в Азовському морі. Ми оголосили 8 офіцерам і генералам збройних сил Російської Федерації і направили і в Москву, і Крим підозри. Ми робимо свою роботу, яка підтверджує подію, яка стала причиною і наслідком", - розповів Матіос.
Нагадаємо, ГПУ повідомила про підозру військовим РФ, які захопили українських моряків.
Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.
У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.