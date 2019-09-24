Украина пытается договориться с США об увеличении срока действия некоторых категорий виз
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украинской стороной ведется работа с целью достичь договоренности с американской стороной по увеличению срока действия с трех до пяти лет для отдельных категорий виз. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе МИД Украины.
Как отметили в МИД, дипведомство на постоянной основе обеспечивает реализацию либерализации режима поездок граждан Украины в иностранные государства, в том числе в США.
Данный вопрос, в частности, находится на повестке дня встреч руководства Министерства иностранных дел с представителями США, во время контактов Посольства Украины в США с представителями Государственного департамента и других задействованных органов исполнительной власти США.
"Украинской стороной ведется работа с целью достичь договоренности с американской стороной по увеличению срока действия с трех до пяти лет для отдельных категорий виз, а именно - для студентов (тип виз J, F и М), журналистов, временных рабочих (тип виз Н и L), а также для инвесторов (тип визы E2)", - сообщили в пресс-службе.
В МИД добавили, что министерство и в дальнейшем будет продолжать работу с американской стороной в сфере визовой либерализации. При этом будет учитываться принципиальная поддержка американской стороной Украины в политическом измерении, военной и других сферах.
Как сообщал УНН, США планируют усилить правила получения виз для легальной иммиграции.