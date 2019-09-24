Україна намагається домовитись зі США щодо збільшення терміну дії деяких категорій віз
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Українською стороною ведеться робота з метою досягнути домовленості з американською стороною щодо збільшення терміну дії з трьох до п’яти років для окремих категорій віз. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в пресслужбі МЗС України.
Як зазначили у МЗС, дипвідомство на постійній основі забезпечує реалізацію лібералізації режиму поїздок громадян України до іноземних держав, у тому числі до США.
Зазначене питання, зокрема, перебуває на порядку денному зустрічей керівництва Міністерства закордонних справ з представниками США, під час контактів Посольства України в США з представниками Державного департаменту та інших задіяних органів виконавчої влади США.
“Українською стороною ведеться робота з метою досягнути домовленості з американською стороною щодо збільшення терміну дії з трьох до п’яти років для окремих категорій віз, а саме — для студентів (тип віз J, F та М), журналістів, тимчасових робітників (тип віз Н та L), а також для інвесторів (тип візи E2)”, — повідомили в пресслужбі.
У МЗС додали, що міністерство і надалі продовжуватиме роботу з американською стороною у сфері візової лібералізації. При цьому враховуватиметься принципова підтримка американською стороною України у політичному вимірі, військовій та інших сферах.
Як повідомляв УНН, США планують посилити правила отримання віз для легальної імміграції.