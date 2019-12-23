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Украина направила ноту РФ из-за визита Путина и открытия железнодорожного движения по "Крымскому мосту"

Украина направила ноту РФ из-за визита Путина и открытия железнодорожного движения по "Крымскому мосту"

Киев • УНН

 • 12853 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого "Крымского моста" через Керченский пролив. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой МИД, передает УНН.

"Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", - отметили в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что действия РФ относительно так называемого "Крымского моста" грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

"Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний. Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины - Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Российской стороне передано соответствующую ноту протеста", - отметили в министерстве.

Напомним, президент России Владимир Путин 23 декабря принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по незаконно построенному "Крымскому мосту".

В представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым в ответ отметили противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и осудили очередной несогласованный с Украиной визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированный полуостров.

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