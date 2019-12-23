Україна надіслала ноту РФ через візит Путіна та відкриттям залізничного руху “Кримським мостом”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із неузгодженим візитом президента Російської Федерації Володимиром Путіним до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та відкриттям руху по залізничній частині так званого “Кримського мосту” через Керченську протоку. Про це йдеться у заяві, розповсюдженій у понеділок пресслужбою МЗС, передає УНН.
“Ні поїздки російських посадовців до Криму, ні будівництво мосту, як і будь-які інші дії окупаційної адміністрації, жодним чином не можуть змінити закріплений у Конституції України статус Автономної Республіки Крим і міста Севастополь як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах”, — наголосили в МЗС.
Дипломати підкреслили, що дії РФ щодо так званого “Кримського мосту” грубо порушують Конвенцію ООН з морського права 1982 року, двосторонні договірні зобов’язання перед Україною та фундаментально суперечать загальновизнаним нормам і принципам міжнародного права.
“Ні Україна, ні жодна цивілізована держава світу не визнає нікчемні спроби Кремля легітимізувати анексію частини суверенної території України. Вчергове наголошуємо, що Російська Федерація як держава-окупант несе повну відповідальність за наслідки своїх міжнародно-протиправних діянь. Вимагаємо від російської сторони припинити протиправні діяння та будь-яку діяльність на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України — Автономній Республіці Крим та м. Севастополь. Російській стороні передано відповідну ноту протесту”, — наголосили у міністерстві.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 23 грудня взяв участь в урочистих заходах, присвячених відкриттю залізничного руху по незаконно побудованого “Кримському мосту”.
У представництві Президента України в Автономній Республіці Крим у відповідь зазначили протиправність запуску залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованим Кримом і засудили черговий неузгоджений з Україною візит Президента Російської Федерації Володимира Путіна на тимчасово окупований півострів.