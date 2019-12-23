Україна надіслала ноту РФ через візит Путіна та відкриттям залізничного руху “Кримським мостом”

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із неузгодженим візитом президента Російської Федерації Володимиром Путіним до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та відкриттям руху по залізничній частині так званого “Кримського мосту” через Керченську протоку. Про це йдеться у заяві, розповсюдженій у понеділок пресслужбою МЗС, передає УНН.