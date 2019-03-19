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Украина на переговорах в Минске поднимет вопрос газоснабжения Марьинки

Киев • УНН

 • 7334 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Во время визита прифронтовой Марьинки, первый заместитель председателя Верховной Рады, участница Минских переговоров по Донбассу Ирина Геращенко обсудила с жителями города актуальные и болезненные вопросы. Самый главный вопрос, который волнует жителей - восстановление газоснабжения и подчеркнула, что для восстановления газоснабжения требуется обеспечение режима тишины. Данный вопрос во время переговоров Минской группы по гуманитарным и вопросам безопасности поднимут 27 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Украина на переговорах в Минске поднимет вопрос газоснабжения Марьинки

"Очередной режим тишины 8 марта снова было нарушено. И как правило, тишина всегда сохраняется совсем недолго, но уменьшается интенсивность обстрелов, которая сохраняет человеческие жизни", - сказала Геращенко.

Она отметила, что Марьинская ВЦА должена подготовить письмо, в котором указать все насущные проблемы по восстановлению систем жизнеобеспечения города, для того, чтобы 27 марта во время переговоров Минской группы по гуманитарным и вопросам безопасности поставить эту проблему на рассмотрение.

Руководитель Марьинского ВЦА Владимир Мороз пояснил, что вопрос восстановления газоснабжения, в первую очередь, зависит от предоставления гарантий безопасности.

"Сейчас полностью проложены и принято трубу в Красногоровку. Выделены средства из областного бюджета - 10 млн гривен, которые позволят провести реконструкцию автоматизированной газораспределительной станции. Но самое главное - это обеспечение режима тишины со стороны российских оккупантов", - сказал Мороз.

Напомним, у 15 тысячи жителей Марьинки и Красногоровки отсутствует газоснабжение с 2015 года.

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