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Україна на переговорах у Мінську порушить питання газопостачання Мар’їнки

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Під час візиту прифронтової Мар’їнки, перший заступник голови Верховної Ради, учасниця Мінських переговорів щодо Донбасу Ірина Геращенко обговорила з мешканцями міста найактуальніші та найболючіші питання. Найголовніше питання, яке хвилює мешканців — відновлення газопостачання і підкреслила, що для відновлення газопостачання потрібно забезпечення режиму тиші. Дане питання під час переговорів Мінської групи з гуманітарних та безпекових питань порушать 27 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.

Україна на переговорах у Мінську порушить питання газопостачання Мар’їнки

“Черговий режим тиші 8 березня знову було порушено. І як правило, тиша завжди зберігається зовсім недовго, але зменшується інтенсивність обстрілів, яка зберігає людські життя”, — сказала Геращенко.

Вона зазначила, що Мар’їнська ВЦА має підготувати лист, в якому вказати всі нагальні проблеми щодо відновлення систем життєзабезпечення міста, для того, щоб 27 березня під час переговорів Мінської групи з гуманітарних та безпекових питань поставити цю проблему на розгляд.

Керівник Мар’їнської ВЦА Володимир Мороз пояснив, що питання відновлення газопостачання, в першу чергу, залежить від надання гарантій безпеки.

“Наразі повністю прокладено та заведено трубу до Красногорівки. Виділено кошти з обласного бюджету — 10 млн гривень, які дозволять провести реконструкцію автоматизованої газорозподільчої станції. Але найголовніше — це забезпечення режиму тиші з боку російських окупантів”, — сказав Мороз.

Нагадаємо, у 15 тисяч мешканців Мар’їнки та Красногорівки відсутнє газопостачання з 2015 року.

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