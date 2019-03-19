Україна на переговорах у Мінську порушить питання газопостачання Мар’їнки

КИЇВ. 19 березня. УНН. Під час візиту прифронтової Мар’їнки, перший заступник голови Верховної Ради, учасниця Мінських переговорів щодо Донбасу Ірина Геращенко обговорила з мешканцями міста найактуальніші та найболючіші питання. Найголовніше питання, яке хвилює мешканців — відновлення газопостачання і підкреслила, що для відновлення газопостачання потрібно забезпечення режиму тиші. Дане питання під час переговорів Мінської групи з гуманітарних та безпекових питань порушать 27 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.