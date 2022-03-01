Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси – Данилов

Цитата

"Наши военные сегодня занимаются уничтожением российской военной техники и ресурсов, которые есть сегодня на территории нашей страны. При необходимости, если будет принято решение Верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято", - сказал Данилов.

Детали

На уточняющий вопрос, нанесет ли Украина превентивный удар по Беларуси в случае принятия президентом решения, Данилов ответил: "Конечно".

Дополнение

Госспецсвязь в Telegram сообщает, что ориентировочно из города Мозыря (Беларусь - ред.), откуда вчера была выпущена ракета "Искандер" по Украине, вылетело почти 20 вертолетов в направлении Киева.

С территории белорусского города Мозырь в сторону Украины 28 февраля в 02:31 по минскому времени (01:31 по киевскому) выпустили еще одну ракету.