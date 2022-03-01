Україна може завдати превентивного ракетного удару по Білорусі – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Українські військові можуть завдати превентивного ракетного урару по території Білорусі, якщо головнокомандувач Збройних сил України прийме рішення. Про це повідомив секретар Ради з нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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"Наші військові сьогодні займаються знищенням російської військової техніки та ресурсів, які є на сьогодні на території нашої країни. За необхідністю, якщо буде прийнято рішення Верховним головнокомандувачем зробити це, воно буде прийнято", - сказав Данілов.
Деталі
На уточнювальне запитання, чи завдасть Україна превентивного удару по Білорусі у разі ухвалення президентом рішення, Данілов відповів: "Звичайно".
Доповнення
Держспецзв’язок у Telegram повідомляє, що орієнтовно з міста Мозиря (Білорусь - ред.), звідки вчора було випущено ракету "Іскандер" по Україні, вилетіло майже 20 гелікоптерів в напрямку Києва.
Із території білоруського міста Мозир в бік України 28 лютого о 02:31 за мінським часом (01:31 за київським) випустили ще одну ракету.