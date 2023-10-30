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Украина может получить первые F-16 весной 2024 года. Воздушным силам необходимо 1500 истребителей - Игнат

Киев • УНН

 • 73612 просмотра

Киев. 30 октября. УНН. Украина может получить первые истребители F-16 уже весной 2024 года. В целом необходимо примерно полторы тысячи современных истребителей, чтобы защищать воздушное пространство Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

Украина может получить первые F-16 весной 2024 года. Воздушным силам необходимо 1500 истребителей - Игнат

Цитата

"Каждый чиновник в Европе или в США, лидер мнений или чиновник озвучивает разные даты. Мы опираемся на весну, ведь, если начался процесс тренировки наших пилотов уже с авиационными инструкторами, то в принципе, думаю, можно рассчитывать на те заявления, которые сделала украинская власть", - сказал Игнат.

Он заявил, что полторы сотни современных истребителей могли бы позволить эффективно защищать воздушное пространство Украины.

"Полторы сотни (истребителей - ред.) - это было бы такое количество, которое бы позволило защищать нашу страну и воздушное пространство. Это в перспективе, когда мы заменим весь парк устаревшей советской техники. Это F16, возможно Gripen", - подчеркнул спикер.

Ранее

УНН сообщал, что в Соединенных Штатах Америки началась летная подготовка украинских пилотов на истребителях F-16. украинские пилоты уже в ближайшее время пересядут из стимуляторов в кабины боевых истребителей.

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