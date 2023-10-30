Україна може отримати перші F-16 навесні 2024 року. Повітряним силам необхідно 1500 винищувачів - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Україна може отримати перші винищувачі F-16 вже навесні 2024 року. Загалом необідно приблизно півтори тисячі сучасних винищувачів, щоб захищати повітряний простір України. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.
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"Кожний чиновник у Європі чи в США, лідер думок чи урядовець озвучує різні дати. Ми опираємося на весну, адже, якщо розпочався процес тренування наших пілотів уже з авіаційними інструкторами, то в принципі, думаю, можна розраховувати на ті заяви, які зробила українська влада", - сказав Ігнат.
Він заявив, що півтори сотні сучасних винищувачів могли б дозволити ефективно захищати повітряний простір України.
«Півтори сотні ( винищувачів-ред.) – це була б така кількість, яка б дозволила захищати нашу країну і повітряний простір. Це в перспективі, коли ми замінимо весь парк застарілої радянської техніки. Це F16, можливо Gripen», - наголосив речник.
Раніше
УНН повідомляв, що у Сполучених Штатах Америки розпочалась льотна підготовка українських пілотів на винищувачах F-16. Українські пілоти вже найближчим часом пересядуть з стимуляторів до кабін бойових винищувачів.