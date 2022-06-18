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Украина может и должна провести Евровидение-2023 – Джонсон

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина может и должна провести Евровидение-2023. Об этом сообщает Тhe Guardian, передает УНН.

Цитата

“Конечно, я бы хотел, чтобы это было в нашей стране, но факт в том, что они выиграли, и они заслуживают этого, и я верю, что они могут это получить, и я считаю, что они должны это иметь”, — сказал Джонсон.

Детали

Он считает, что Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для проведения Евровидение-2023.

“До него еще год, все будет хорошо к тому времени, когда пройдет конкурс песни „Евровидение“, и я надеюсь, что украинцы это поймут”, — добавил Джонсон.

Дополнение

Европейский языковой союз решил, что Украина не сможет принять Евровидение-2023. Организаторы песенного конкурса планируют договариваться о проведении с Великобританией, которая заняла второе место.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что Украина не согласна с решением Европейского языкового союза (EBU) провести Евровидение-2023 в другой стране и требует дополнительных переговоров.

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