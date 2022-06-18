Україна може і має провести Євробачення-2023 – Джонсон

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“Звичайно, я б хотів, щоб це було в нашій країні, але факт у тому, що вони виграли, і вони заслуговують на це, і я вірю, що вони можуть це отримати, і я вважаю, що вони повинні це мати”, — сказав Джонсон.

Деталі

Він вважає, що Київ чи будь-яке інше безпечне українське місто було би фантастичним місцем для проведення Євробачення-2023.

“До нього ще рік, все буде добре до того часу, коли пройде конкурс пісні „Євробачення“, і я сподіваюся, що українці це зрозуміють”, — додав Джонсон.

Доповнення

Європейський мовний союз вирішив, що Україна не зможе прийняти Євробачення-2023. Організатори пісенного конкурсу планують домовлятися про проведення з Великою Британією, яка посіла друге місце.



Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не згодна з рішенням Європейського мовного союзу (EBU) провести Євробачення-2023 у іншій країні та вимагає додаткових переговорів.