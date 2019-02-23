Украина может до 2022 года запустить четыре космические аппараты

"Украина имеет заключенные соглашения о сотрудничестве с 24 странами мира. С ними осуществляются десятки проектов", - сообщили в агентстве.

Так, по информации Укркосмоса, наиболее значимые из этих проектов - это проект создания РН "Антарес" (США) и "Вега" (ЕС).

"В 2019 году планируется осуществить 5 пусков этих ракет-носителей", - отметили специалисты, отвечая на вопрос о том, планирует ли Украина осуществить запуск космических аппаратов.

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"При надлежащем финансировании государственной космической программы в ближайшее время готовы к запуску следующие космические аппараты: "Лыбидь" - 2020 года, "Микросат - М", "Сич - 2-1" -2021 год, "Сич -2-2" - 2022", - добавили в агентстве.

Напомним, за последние 10 лет Украина провела лишь два совместных с Европейским космическим агентством проекты "Твиннинг" и выполнила ряд проектов в четырех европейских программах. Членство Украины в Европейском агентстве позволит значительно более широкое сотрудничество с европейскими фирмами и корпорациями в сфере научных исследований и создания ракетно-космической техники.