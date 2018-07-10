З 2020 року Україна запускатиме по одному супутнику дистанційного зондування Землі щорічно
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Починаючи з 2020 року Україна запускатиме по одному супутнику дистанційного зондування Землі щорічно. Про це на прес-конференції повідомив голова Державного космічного агентства України Павло Дегятренко, передає УНН.
"Зараз ми закінчуємо розробку космічної програми на найближчі 5 років. Ця програма передбачає, починаючи з 2020 року, запуски по одному супутнику дистанційного зондування Землі на найближчі кілька років з таким розрахунком, щоб приблизно за 7-8 років Україна мала дійсно ефективне і працездатне сузір'я власних супутників дистанційного зондування Землі, і ми будемо повноправними членами космічної родини програми Copernicus", - повідомив Дегтяренко.
Китай у вівторок успішно вивів на орбіту свій 32-й навігаційний супутник Beidou.
Як повідомляв УНН, космічний корабель Dragon компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією (МКС).