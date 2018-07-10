С 2020 года Украина будет запускать по одному спутнику дистанционного зондирования Земли ежегодно

"Сейчас мы заканчиваем разработку космической программы на ближайшие 5 лет. Эта программа предусматривает, начиная с 2020 года, запуски по одному спутнику дистанционного зондирования Земли на ближайшие несколько лет с таким расчетом, чтобы примерно за 7-8 лет Украина имела действительно эффективное и работоспособное созвездие собственных спутников дистанционного зондирования Земли, и мы будем полноправными членами космической семьи программы Copernicus", - сообщил Дегтяренко.



Китай во вторник успешно вывел на орбиту свой 32-й навигационный спутник Beidou.



Как сообщал УНН, космический корабль Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС).