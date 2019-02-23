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Україна може до 2022 року запустити чотири космічні апарати

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. При належному фінансуванні державної космічної програми чотири українські космічні апарати готові до запуску протягом наступних чотирьох років. Про це УНН повідомили у Державному космічному агентстві України у відповідь на інформаційний запит.

“Україна має укладені угоди про співробітництво з 24 країнами світу. З ними здійснюються десятки проектів”, — повідомили в агентстві.

Так, за інформацією Укркосмосу, найбільш значущі з цих проектів — це проект створення РН “Антарес” (США) та “Вега” (ЄС).

“В 2019 році планується здійснити 5 пусків цих ракет-носіїв”, — зазначили фахівці, відповідаючи на запитання про те, чи планує Україна здійснити запуск космічних апаратів.

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“При належному фінансуванні державної космічної програми ближчим часом готові до запуску наступні космічні апарати: „Либідь“ — 2020 рік, „Мікросат — М“ , „Січ — 2 −1“ −2021 рік, „Січ −2-2“ — 2022 рік”, — додали в агентстві.

Нагадаємо, за останні 10 років Україна провела лише два спільні з Європейським космічним агентством проекти “Твіннінг” та виконала низку проектів в чотирьох Європейських програмах. Членство України в Європейському агентстві дасть змогу значно ширшій співпраці з європейськими фірмами та корпораціями в сфері наукових досліджень та створення ракетно-космічної техніки.

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