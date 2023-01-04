Украина имеет то, на что Пентагон потратил десятилетия и миллиарды долларов — WSJ

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"Импровизированная сеть Киева из беспилотников, бойцов и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, дает солдатам уровень разведки, координации и точности, позволяющий маневрировать вокруг массивных, но неуклюжих армий россии", — говорят аналитики The Wall Street Journal.

Детали

Речь идет о более доступном аналоге виртуальной сети Delta, которой пользуется НАТО. Благодаря спутникам и специальному программному обеспечению, эта сеть координирует разведывательные данные, работу истребителей, беспилотников и оружия.

Одним из инновационных преимуществ Украины является сотрудничество разных военных и технологических компаний над всем тем, что помогает вести бой.

"США пытаются быстрее внедрять новые технологии, в том числе через сеть неправительственных инновационных центров, которые связаны с Пентагоном, но вне его бюрократии, под эгидой Defensewerx. Они используют гражданские ноу-хау в военных целях и поощряют мозговой штурм. Теперь эти центры — и особенно Sofwerx, связанный с Командованием спецопераций США, — будут изучать пример Украины", — пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с их работой.

Напомним

В США понимают ситуацию, которая сложилась в Украине и большинство конгрессменов голосуют за поддержку. Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказала официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан.