Україна має те, на що Пентагон витратив десятиліття та мільярди доларів — WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Україна досягла версії того, на що Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів: винищувачі, об'єднані в цифрову мережу, розвідувальні дані та зброю. Про це пише видання The Wall Street Journal, передає УНН.
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“Імпровізована мережа Києва з безпілотників, бійців і зброї, пов’язаних через супутниковий зв’язок і спеціальне програмне забезпечення, дає солдатам рівень розвідки, координації та точності, що дає змогу маневрувати навколо масивних, але незграбних армій росіян”, — кажуть аналітики The Wall Street Journal.
Деталі
Йдеться про більш доступний аналог віртуальної мережі Delta, якою користується НАТО. Завдяки супутникам і спеціальному програмному забезпеченню, ця мережа координує розвідувальні дані, роботу винищувачів, безпілотників і зброї.
Однією з інноваційних переваг України є співпраця різних військових і технологічних компаній над усім тим, що допомагає вести бій.
“США намагаються швидше впроваджувати нові технології, зокрема через мережу неурядових інноваційних центрів, які пов’язані з Пентагоном, але поза його бюрократією, під егідою Defensewerx. Вони використовують цивільні ноу-хау у військових цілях і заохочують мозковий штурм. Тепер ці центри — і особливо Sofwerx, пов’язаний з Командуванням спецоперацій США, — вивчатимуть приклад України”, — пише видання з посиланням на джерела, знайомі з їхньою роботою.
Нагадаємо
У США розуміють ситуацію, яка склалася в Україні і більшість конгресменів голосують за підтримку. Про це в ефірі телеканалу FREEDOM розповіла офіційний представник Держдепартаменту США Андреа Калан.