Украина должна полностью прекратить пассажирское сообщение с РФ - постпред Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украина должна полностью прекратить пассажирское транспортное сообщение с РФ, чтобы минимизировать или прекратить захват ею заложников для использования в антиукраинской политике и войне. Об этом в своей статье для газеты "Зеркало недели" заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин, передает УНН.
"Есть две главные стратегии - минимизация количества таких потенциальных заложников в РФ и их защита на захваченных территориях. Прежде всего должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ", - пишет Б.Бабин.
По его словам, такой шаг "неприятный, но является полностью востребованой и необходимой мерой".
Б.Бабин убежден, что если бы был настоящий общественный резонанс - эти перевозки прекратили бы за месяц.
"Сегодня единственным фактором, который удерживает власть от этого вынужденного, болезненного, но необходимого шага, является именно ожидаемое широкое общественное возмущение от такого запрета", - отметил Б.Бабин.
Как сообщал УНН, в правительстве хотят наладить железнодорожное сообщение с Мариуполем.