Украина должна полностью прекратить пассажирское сообщение с РФ - постпред Президента

"Есть две главные стратегии - минимизация количества таких потенциальных заложников в РФ и их защита на захваченных территориях. Прежде всего должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ", - пишет Б.Бабин.

По его словам, такой шаг "неприятный, но является полностью востребованой и необходимой мерой".

Б.Бабин убежден, что если бы был настоящий общественный резонанс - эти перевозки прекратили бы за месяц.

"Сегодня единственным фактором, который удерживает власть от этого вынужденного, болезненного, но необходимого шага, является именно ожидаемое широкое общественное возмущение от такого запрета", - отметил Б.Бабин.

Как сообщал УНН, в правительстве хотят наладить железнодорожное сообщение с Мариуполем.