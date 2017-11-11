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Україна має повністю припинити пасажирське сполучення з РФ - постпред Президента

Київ • УНН

 • 21660 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Україна має повністю припинити пасажирське транспортне сполучення з РФ, щоб мінімізувати або припинити захоплення нею заручників для використання в антиукраїнській політиці та війні. Про це у своїй статті для газети "Дзеркало тижня" заявив постійний представник Президента України в АР Крим Борис Бабін, передає УНН.

"Маємо дві головні стратегії — мінімізацію кількості таких потенційних заручників у РФ та їх захист на захоплених територіях. Насамперед маємо рухатися до припинення організованого пасажирського транспортного сполучення з РФ», - пише Б.Бабін.

За його словами, такий крок "неприємний, але повністю витребуваний і необхідний захід".

Б.Бабін переконаний, що якби був справжній суспільний резонанс — ці перевезення припинили б за місяць.

"Сьогодні єдиним чинником, котрий утримує владу від цього вимушеного, болючого, але необхідного кроку, є саме очікуване широке громадське обурення від такої заборони", - зазначив Б.Бабін.

Як повідомляв УНН, в уряді хочуть налагодити залізничне сполучення з Маріуполем.

Українські Національні Новини

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