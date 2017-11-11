Україна має повністю припинити пасажирське сполучення з РФ - постпред Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Україна має повністю припинити пасажирське транспортне сполучення з РФ, щоб мінімізувати або припинити захоплення нею заручників для використання в антиукраїнській політиці та війні. Про це у своїй статті для газети "Дзеркало тижня" заявив постійний представник Президента України в АР Крим Борис Бабін, передає УНН.
"Маємо дві головні стратегії — мінімізацію кількості таких потенційних заручників у РФ та їх захист на захоплених територіях. Насамперед маємо рухатися до припинення організованого пасажирського транспортного сполучення з РФ», - пише Б.Бабін.
За його словами, такий крок "неприємний, але повністю витребуваний і необхідний захід".
Б.Бабін переконаний, що якби був справжній суспільний резонанс — ці перевезення припинили б за місяць.
"Сьогодні єдиним чинником, котрий утримує владу від цього вимушеного, болючого, але необхідного кроку, є саме очікуване широке громадське обурення від такої заборони", - зазначив Б.Бабін.
Як повідомляв УНН, в уряді хочуть налагодити залізничне сполучення з Маріуполем.