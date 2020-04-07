Украина будет координировать оказание международной помощи в противодействии COVID-19 по новому механизму
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На прошлой неделе по поручению премьер-министра Украины в Офисе вице-премьер-министра Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины создан единый механизм координации предоставления Украине международной помощи в противодействии распространению коронавируса. Об этом сообщает "Евроинтеграционный портал", информирует УНН.
"Информация о необходимости для противодействия коронавируса будет собираться в одной точке. Мы переориентируем имеющиеся ресурсы нашего Офиса и еще нескольких организаций, чтобы максимально быстро обработать эти данные и привлечь больше возможности для скорейшего удовлетворения неотложных нужд противодействия распространению коронавируса в Украине", - прокомментировал механизм Пристайко.
Вице-премьер-министр добавил, что такой инструмент взаимодействия позволит ускорить коммуникацию Украины с международными партнерами и организациями, которые готовы оказывать помощь, включая гуманитарную, финансовую и материально-техническую.
"Призываю все органы центральной власти немедленно собрать и отправить нам информацию о всех нуждах, которые позволят предотвращать распространение коронавируса и обеспечить надлежащее лечение тем, кто уже заболел. Включая средствами защиты для медицинских работников, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией", - отметил Пристайко.
Сообщается, что сбор данных будет происходить централизованно через государственные и местные органы, включая Минздрав, ГСЧС т.д. в состав которых входят госпитали, центры оказания помощи и другие подразделения. С целью предотвращения дублирования информации, ее сбор будет происходить в Офисе вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Как сообщалось в УНН, ЕС мобилизует 80 млн евро на помощь Украине в связи с коронавирусом.