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Україна координуватиме надання міжнародної допомоги у протидії COVID-19 за новим механізмом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Минулого тижня за дорученням прем'єр-міністра України в Офісі віце-прем'єр-міністра України з європейської та євроатлантичної інтеграції України створений єдиний механізм координації надання Україні міжнародної допомоги у протидії поширенню коронавірусу. Про це повідомляє "Євроінтеграційний портал", інформує УНН.

"Інформація про потреби для протидії коронавірусу буде збиратися в одній точці. Ми переорієнтовуємо наявні ресурси нашого Офісу та ще кількох організацій, щоб максимально швидко опрацювати ці дані та залучити всі доступні можливості для якнайшвидшого задоволення невідкладних потреб протидії поширенню коронавірусу в Україні", - прокоментував механізм Пристайко.

Віце-прем'єр-міністр додав, що такий інструмент взаємодії дозволить прискорити комунікацію України з міжнародними партнерами та організаціями, які готові надавати допомогу, включаючи гуманітарну, фінансову та матеріально-технічну.

"Закликаю усі органи центральної влади негайно зібрати та надіслати нам інформацію про всі потреби, які дозволять запобігати поширенню коронавірусу та забезпечити належне лікування тим, хто уже захворів. Включно із засобами захисту для медичних працівників, які перебувають на передовій боротьби з епідемією", - зазначив Пристайко.

Повідомляється, що збір даних буде відбуватися централізовано через державні та місцеві органи, включаючи МОЗ, ДСНС тощо до складу яких входять госпіталі, центри надання допомоги та інші підрозділи. З метою запобігання дублюванню інформації, її збір відбуватиметься в Офісі віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомлялося в УНН, ЄС мобілізує 80 мільйонів євро на допомогу Україні у зв'язку з коронавірусом.

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