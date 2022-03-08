Украина хотела бы увидеть гарантии безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН

Цитата

"Безусловно, нам не нужен второй "Будапештский меморандум", потому что все что в нем написано - это что в случае угрозы Украине участники "Будапештского меморандума" проведут консультации. Это ни о чем. Я никогда не скрывал свое отношение к этому документу, оно критическое, это не были настоящие гарантии", - сказал министр.

"Сейчас, если разрабатывать гарантии, то это должны быть настоящие жесткие гарантии, подписаться под ними должны, по нашему мнению, постоянные члены Совета Безопасности ООН, Россия и возможно некоторые другие государства в зависимости от дипломатической конфигурации, которая сложится", - добавил он.

Детали

Куеба также критически высказался относительно возможного вступления Украины в НАТО.

"Нам пообещали, что мы будем членами НАТО в 2008 году, и по состоянию на 2022 год ни один шаг со стороны НАТО вперед на этом пути не был сделан. Мы при этом делали реформы с ними совместно, это хорошо, они нам помогали. В вопросе членства был тупик", - рассказал дипломат.