Україна хотіла б побачити гарантії безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН

ukru
НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
Ексклюзив
07:07 • 2340 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 11859 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 66747 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 130582 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 156055 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 206200 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 198400 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186180 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157543 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118904 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3 м/с
97 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 55291 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 57727 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 50979 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 54171 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 51739 перегляди
Публікації

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 10794 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 210824 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 335400 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 592947 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 534869 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 59876 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 100470 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 127505 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 150029 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 163162 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Україна хотіла б побачити гарантії безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН

Україна хотіла б побачити гарантії безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН

Київ • УНН

 • 95850 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Україна бахотіла б бачити для себе гарантії безпеки зокрема від постійних членів Ради Безпеки ООН, а також, можливо, від інших держав. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з каналів, пише УНН.

Цитата

"Безумовно, нам не потрібен другий "Будапештський меморандум", тому що все що у ньому написано – це що у разі загрози Україні учасники "Будапештського меморандуму" проведуть консультації. Це ні про що. Я ніколи не приховував своє ставлення до цього документа, воно критичне, це не були справжні гарантії", - сказав міністр.

"Зараз, якщо розробляти гарантії, то це мають бути справжні жорсткі гарантії, підписатись під ними повинні, на нашу думку, постійні члени Ради Безпеки ООН, Росія і можливо деякі інші держави в залежності від дипломатичної конфігурації, яка складеться", - додав він.

Деталі

Куеба також доволі критично висловився щодо можливого вступу України до НАТО.

"Нам пообіцяли, що ми будемо членами НАТО у 2008 році, і станом на 2022 рік жоден крок з боку НАТО вперед на цьому шляху не був зроблений. Ми при цьому робили реформи з ними спільно, це добре, вони нам допомагали. У питанні членства був глухий кут", - розповів дипломат.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,146.40
Tesla
$268.93
Brent
$74.33
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.48
Ethereum
$1,854.07