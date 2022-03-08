Україна хотіла б побачити гарантії безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Україна бахотіла б бачити для себе гарантії безпеки зокрема від постійних членів Ради Безпеки ООН, а також, можливо, від інших держав. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з каналів, пише УНН.
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"Безумовно, нам не потрібен другий "Будапештський меморандум", тому що все що у ньому написано – це що у разі загрози Україні учасники "Будапештського меморандуму" проведуть консультації. Це ні про що. Я ніколи не приховував своє ставлення до цього документа, воно критичне, це не були справжні гарантії", - сказав міністр.
"Зараз, якщо розробляти гарантії, то це мають бути справжні жорсткі гарантії, підписатись під ними повинні, на нашу думку, постійні члени Ради Безпеки ООН, Росія і можливо деякі інші держави в залежності від дипломатичної конфігурації, яка складеться", - додав він.
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Куеба також доволі критично висловився щодо можливого вступу України до НАТО.
"Нам пообіцяли, що ми будемо членами НАТО у 2008 році, і станом на 2022 рік жоден крок з боку НАТО вперед на цьому шляху не був зроблений. Ми при цьому робили реформи з ними спільно, це добре, вони нам допомагали. У питанні членства був глухий кут", - розповів дипломат.